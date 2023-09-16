鄧謝配首闖香港站決賽　聽日力爭改寫歷史

香港羽毛球公開賽今日（16日）於香港體育館上演準決賽。香港混雙組合鄧俊文／謝影雪僅花34分鐘，以直落兩局擊敗馬來西亞的吳塤閥／賴潔敏，首次在主場殺入決賽。

世界排名23的鄧俊文／謝影雪連續三場反勝對手，包括隊友李晉熙／吳芷柔、印尼的雷漢／妮莎和法國的吉凱爾／德爾呂，相隔7年重返香港公開賽4強，迎來排名12的馬來西亞拍檔吳塤閥／賴潔敏。

雙方前7次交手，「鄧謝配」取得6勝1負，可謂對方剋星，今次佔盡天時地利人和，在紅館Full House高呼「香港加油」下，迅速入局，以21：12先拔頭籌。「鄧謝配」乘勝追擊，第二局領先11：8進入技術暫停，尾段再打出7：2的攻勢，以21：12奠勝，生涯首次在主場殺入決賽，明日鬥中國的郭新娃／魏雅欣和日本的綠川大輝／齋藤夏之間的勝方，力求打破近4年的錦標荒。

鄧俊文滿意表現：「我們之前對過很多次，熟悉對方打法，開局也不像之前幾場慢熱，很快搶到主導權，拉開比數，後面壓力沒那麼大。」兩人今場殺伐果斷，但原來謝影雪身體不適：「我出場前有少少肚餓和腳軟，今場沒怎麼大嗌，幸好他（鄧俊文）嗌得很有氣勢，彌補我的不足，希望今晚恢復好點。」

「鄧謝配」殺入決賽，不只改寫兩人主場最佳成績，更有機會成為賽事1982年舉辦以來首對奪冠的本地雙打組合。謝影雪形容是生涯最難忘的回憶之一，但提醒自己任務未完成：「我們昨天贏了很興奮，但臨睡前我WhatsApp俊文，說我們目標是入決賽和贏冠軍，一定要保持心態平穩。」