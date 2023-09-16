沙拿連造3球　利物浦反勝狼隊

周六(16日)英超早場，利物浦作客狼隊，紅軍今場又玩讓賽，一開波先失守，幾經艱苦先憑加普入波追和，臨尾再由安德魯羅拔臣同對方烏龍反勝3比1，3個入球都由穆罕默德沙拿策動，協助球隊全取3分，開季4勝1和。

利物浦今場有華基爾雲迪積克停賽，阿歷山大阿諾特缺陣，後防改用祖高美斯同小將查維古安沙，後防唔多穩陣，狼隊簡單用黃喜燦、柏度尼圖同馬菲奧斯根夏打突擊，收到唔錯效果。

狼隊首個反擊就有收穫，柏度尼圖左路底線傳中，門前大漏，黃喜燦遠柱輕易射入領先1比0，柏度尼圖今仗表現活躍，令紅軍後防疲於奔命，可惜佢欠臨門一腳，馬菲奧斯根夏又太敗家，錯失擴大比數機會。

利物浦踢到37分鐘先有首個似樣攻門，加普門前射斜，完半場前另一次攻勢，穆罕默德沙拿同蘇保斯拉爾連環施射，又過唔到狼隊血肉長城。

下半場紅軍換入路易斯迪亞斯，戰局隨即改變，迪亞高祖達交直線，沙拿空晒斜傳，加普門前撞入，55分鐘利物浦扳平1比1，之後再換入達雲紐尼斯同哈維艾利洛，壓住狼隊嚟攻，85分鐘紅軍前場逼搶成功，沙拿送出今場第2個助攻，安德魯羅拔臣射入反超前2比1。

補時階段，沙拿再度傳送，哈維艾利洛施射省中狼隊後衞曉高般奴入網，利物浦反勝3比1完場。