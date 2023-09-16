費度：美斯勢助邁亞密「大」勝

阿特蘭大聯主場對國際邁亞密，絕對是今輪美職的重頭大戰，事關阿特蘭大聯的主場是美職其中一個氣氛最熾熱的球場，而國際邁亞密教練馬天奴，亦會重返這間由他帶領捧走2018年美職季後賽總冠軍的球會。

美斯將會由阿根廷國家隊重返球會比賽，雖然他定必感到疲累，但我認為，他無論後備入替或正選上陣，都會為球隊擔當重要角色。

上周在美斯的缺陣下，李安納度甘賓拿取代了他的位置，並替國際邁亞密攻入兩球，成功協助球隊以3比2擊敗肯薩斯體育會。近兩仗他一共攻入3球，所以無論他正選上陣或於比賽後段後備入替也好，我預期他將可製造出威脅。

另一位於7月加盟的阿根廷球員法利亞斯，近兩仗也攻入了兩球，表現令我留下深刻印象。他能夠勝任前鋒或進攻中場位置，我預期這位年僅21歲的年輕人將可在美職大展拳腳。

阿特蘭大聯最近表現飄忽，但他們是東岸入球數字第2高的球隊，故此，他們的進攻火力將可為國際邁亞密的防線帶來麻煩。

基亞古馬基斯一共攻入13球，為球隊的首席射手，所以他將會是危險人物。但我認為角色同樣重要的球員是阿根廷國腳泰亞高艾美達，他暫時的助攻數字冠絕整個美職，乃是聯盟其中一位最擅於為隊友製造入球機會的球員。

由於雙方進攻火力旺盛，換句話說今仗有可能會有多個入球出現。最終我預計國際邁亞密將可再下一城獲勝而回，繼續向季後賽進發。