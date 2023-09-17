亞冠盃　金信煜「伊高」缺陣　傑志啟程鬥全北

港超聯球隊傑志即將在2023/24「亞冠盃」分組賽首戰，硬撼韓職勁旅全北汽車，球隊周日（17日）早上啟程前往南韓，但兩名外援金信煜、伊高沙托尼卻因傷缺陣。總監兼主教練朱志光表示球隊正受傷兵困擾，加上賽程頻密以及舟車勞動，今仗作客絕對十分困難。

傑志剛在周六（16日）聯賽以1比4大敗予理文，翌早即出發赴南韓，備戰周三（20日）對全北汽車的「亞冠盃」分組賽，除前鋒潘沛軒獲放行參與亞運、門將買合木提艾尼卡爾留在香港外，倒戈的南韓前鋒金信煜，連同翼鋒伊高沙托尼亦因傷未有隨隊。至於其餘外援包括丹卓斯基、奧拿斯、查理史葛、基爾頓、伊卜拉伊木庫爾班、祖連奴，連同上仗缺陣的明加索夫、米基爾則悉數在陣。

今屆亞冠外援上陣名額提升至「5+1」，惟「藍鳥」作客全北汽車的大軍名單，卻多達8名外援及2名亞援，總監兼主教練朱志光表示是為了安全起見：「基本上全部外援去晒，因為有幾個琴日對理文整親少少，好似基爾頓又話拉到，而原先有傷嘅米基爾同明加索夫，就未知傷勢進展如何，佢哋踢唔踢得我係唔知。不過『伊高』準備去照MRI，肯定唔踢得，金信煜就拉傷，所以畀佢喺香港練幾日，準備下場聯賽對標準流浪。」「朱Sir」續指球隊需要兼顧本地賽事，加上早前經歷國際賽期，賽程頻密下對球員狀態有直接影響，預期今仗會非常困難。

明加索夫（Mingi）早前代表土庫曼出戰友賽時勇戰受傷，更缺陣上仗對理文的大戰，他坦言自身傷勢已明顯好轉，有望在今仗復出。面對全北汽車，Mingi表示對手實力強勁，但傑志在上屆亞冠有着出色表現，球隊會盡力爭勝。另一主力米基爾亦向球迷大派定心丸，強調自己已準備就緒，急不及待在亞冠披甲：「自己100%好番晒！上場我冇踢，見到球隊表現唔係咁好同輸波，心情真係好差。不過我哋唔可以再諗上場，要專注亞冠，依場比賽好重要，對手暫時聯賽表現一般，傑志絕對有機會贏。」