曼聯創史上最差紀錄　球迷狂噓坦哈格

曼聯周六(16日)英超主場1比3不敵白禮頓，開季頭5輪聯賽第3次輸波，係佢哋喺英超史上首次發生，領隊坦哈格喺比賽期間嘅決定，甚至被奧脫福嘅自家球迷狂噓。曼聯今季場外是非同場內成績都令人失望，不過坦哈格賽後否認曼聯陷入危機，堅稱球隊表現其實唔差。

曼聯上季喺坦哈格首度領軍下，英超開咧連輸2場，但經調整後即踢出連勝走勢，估唔到1年後曼聯又經歷噩夢開季，頭5稱已先後輸畀熱刺(0比2)、阿仙奴(1比3)同白禮頓(1比3)，曼聯英超史上首次喺頭5輪輸3場，亦係佢喺聯賽連續第4次輸畀白禮頓。

由於安東尼馬菲奧斯同查頓辛祖都被內部停賽，坦哈格今場改踢冇翼鋒嘅鑽石型中場，前鋒海倫首度擔正算係比較活躍，但坦哈格喺64分鐘就率先將佢換走，奧脫福球迷即報以震撼噓聲，坦哈格賽後解釋：「大家都知海倫有小傷，佢應付唔到90分鐘，噓聲係正面嘅事，證明海倫已經贏到球迷嘅心。」

班主格拉沙賣盤冇下文、安東尼馬菲奧斯捲入家暴醜聞、查頓辛祖公然反坦哈格、開季5輪輸足3場，普遍認為曼聯陷入危機，不過坦哈格就唔認同：「我唔認為有危機，當然對成績有失望，因為贏波係曼聯唯一標準。我哋今場開局踢得幾好，又有1個入波被判詐胡，今日唔係屬於曼聯嘅日子，我哋要對住鏡反省，團結一致去反彈。」

曼聯周四(21日)凌晨會喺歐聯作客拜仁慕尼黑，隨時經歷3連敗，坦哈格表示：「拜仁慕尼黑係歐聯冠軍熱門，所以我哋一定要踢出高水平，我已經同球員講要展現出自信、決心、性格，呢個係我哋證明自己嘅好機會，」