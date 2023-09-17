香港隊　出發亞運前最後一操　安帥：要踢得更進取

出戰亞運足球賽的二十三歲以下港隊，周日（17日）早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）完成操練後，隨即啟程前往杭州。主教練莊恩安達臣就希望一班球員能夠踢得更加進取，至於有機會第二度登上亞運舞台的胡晉銘，則表示會以小組出線為目標。

足總上周五（15日）公布22人亞運參賽球員名單，當中21位球員周日有分參與操練，包括胡晉銘及李毅凱兩位超齡球員，安帥透露效力中甲廣西平果哈嘹的安永佳，將於今晚與球隊在杭州會合。港隊今次亞運分組賽被編入C組，同組對手包括烏茲別克、敘利亞及阿富汗，惟港隊原定首戰對手敘利亞，上周四（14日）宣布放棄出戰今屆亞運，安帥表示未收到有關對手退賽的消息，但指若情況屬實，港隊能有更多時間備戰。

今次亞運港隊大軍中，多位球員於月初有份出戰「U23亞洲盃」外圍賽，期間曾港隊以0比10不敵烏茲別克，是日操練前，安帥也向一班球員訓話，表示希望見到球隊踢得更加進取：「『U23亞盃外』我哋失咗好多球又入唔到波，我對球隊表現唔滿意，球員需要付出更多去戰鬥同進攻，希望可以推動到一班年輕球員，否則佢哋係唔會進步。」港隊於亞運賽場再遇烏茲別克及阿富汗，安帥認為前者會是小組最強對手，此外他透露會委任陣中較有經驗的球員出任隊長。

上屆亞運有份出戰的胡晉銘，今次以超齡球員身份獲補選入隊，他對有機會再登亞運舞台感期待：「5年前覺得當時係人生唯一一次踢亞運，估唔到有第2次機會，今次身份都特別啲。」港隊過去3屆亞運都成功晉級淘汰賽，「晉銘」就希望保持這個優良傳統：「力爭出線！」