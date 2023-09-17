國米狂炒A米　破紀錄米蘭打吡5連勝

周日(17日)凌晨意甲「米蘭打吡」出現驚人賽果，兩支開季長勝之師交鋒，戰局竟然一面倒，國際米蘭火力全開，以5比1大勝AC米蘭，球隊史上第一次取得打吡5連勝，亦係近49年首次單場攻入A米5球，盡顯爭標霸氣，並為周四(21日)凌晨歐聯首輪分組賽作客皇家蘇斯達壯行色。

賽前雙方都係開季3戰全勝，原本以為會係一場勢均力敵之戰，但現實出人意表，國際米蘭佔盡上風，開賽5分鐘就由米希達利恩近門射入打開紀錄。國米得勢不饒人，馬古斯杜林禁區左路扣入大位勁射入網，呢位今季新加盟嘅「星二代」連續2場聯賽入波，國米上半場領先2比0。

換邊之後，AC米蘭靠拉菲爾利亞入波追番1球，但防線始終抵擋唔住國米強攻，34歲老將米希達利恩再入1球，加上查漢奴古射入12碼，後備上陣嘅法迪斯亦建一功，呢位意大利國腳日前歐國盃外圍賽梅開二度，今仗又入波，狀態非常勇猛。國際米蘭大勝5比1，以4戰全勝排榜首，最犀利係由今年1月起連續5次擊敗A米，將米蘭變成「藍黑色」。

賽後AC米蘭教練皮奧利仲死撐球隊表現唔錯，拒絕向球迷道歉：「我認為唔需要道歉，國際米蘭的確喺關鍵時刻有更佳表現，但我哋大部份時間亦有唔錯發揮，直至70分鐘失第3球之後，先至有所洩氣。」AC米蘭將於周三(20日)凌晨歐聯主場對紐卡素，皮奧利都要諗計執好條防線。

另一場意甲，祖雲達斯憑杜辛華荷域梅開二度，以及費達歷高基艾沙入波，主場以3比1擊敗拉素，4戰取得3勝1和排第2位。