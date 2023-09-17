C朗連續4場入波　但被一位隊友搶風頭

周六(16日)深夜沙特阿拉伯聯賽，艾納斯作客以3比1擊敗艾拉德，巨星C朗又射入1球，連續4場聯賽有波入，合共轟入7球，但講到今場最搶鏡球員係另1位艾納斯前鋒塔利斯卡，佢唔止助攻C朗入波，仲自己射入1球世界波，搶晒C朗風頭。

開賽4分鐘，C朗錯失1次半單刀機會，幸好另一位球星沙迪奧文尼發威，上半場補時射入打開紀錄，轉個頭呢位塞內加爾國腳單刀逼使對手犯規被逐，令艾納斯下半場佔有更大優勢。

換邊後，後備上陣嘅塔利斯卡離門約25碼遠射入網，非常精彩，呢位曾於中超搵食嘅巴西射手跟住傳畀C朗射成3比0。艾納斯鋒線上即使擁有2位球星C朗同沙迪奧文尼，但塔利斯卡仍可以大放光芒，的確難能可貴，至於艾拉德只能喺臨完場前靠獲得12碼破蛋。

艾納斯取得聯賽4連勝，今季6戰取得4勝2負，但只能排第6位，落後榜首希拉爾4分，可見沙特各支球隊今季大肆簽入球星之後，令聯賽競爭激烈程度大增。