車仔謀定後動　睇定食吼半和

英超搶分戰，車路士作客般尼茅夫，「藍戰士」開季成績令人失望，球隊經過國際賽檔期調整，相信會有進步表現，佢哋習慣謀定後動，上半場先穩住後防，5仗4次開半場和，相信今場不會例外，般茅主場亦唔同你急，不妨再追半場和。（Now 621周日晚9時直播）

車仔今季增兵後，表現依然未見起色，聯賽4仗僅得1勝1和，只係贏過新升班嘅盧頓，上仗主場更以0比1輸畀諾定咸森林，國際賽檔期畀球隊停一停，畀普捷天奴有機會調整球隊狀況，新兵尼干古、羅美奧拉維亞仍然養傷，但兩位中場摩西斯卡些度同安素費南迪斯踢畢世盃外歸隊，相信兩人狀態會有所提升，可以幫到球隊。

至於般尼茅夫開季僅得2和2負，仲未打開勝利之門，不過整體表現唔算太差，上仗踢至補時先失守，遭賓福特追和2比2，今仗面對實力較強嘅車路士，定必加強防守，避免太早就落後，開半場和機會更高。

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直播表

周日7:00pm 法甲 羅連安特 Vs 摩納哥

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周日8:00pm 西甲 基達菲 Vs 奧沙辛拿

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周日9:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 車路士

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周日9:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 蒙彼利埃

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周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 艾美利亞

Now 632

周日10:45pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 鹿特丹斯巴達

無綫myTV Super

周日11:05pm 法甲 馬賽 Vs 圖盧茲

Now 639

周日11:30pm 英超 愛華頓 Vs 阿仙奴

Now 621

周一凌晨零時 意甲 費倫天拿 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一0:30am 西甲 西維爾 Vs 拉斯彭馬斯

Now 632

周一2:45am 意甲 羅馬 Vs 安玻里

Now 638

周一2:45am 法甲 里昂 Vs 勒哈弗爾

Now 639

周一3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 皇家蘇斯達

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