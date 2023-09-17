車仔謀定後動 睇定食吼半和
2023年09月17日 15:01
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車路士靠史達寧(藍衫)食胡。
英超搶分戰，車路士作客般尼茅夫，「藍戰士」開季成績令人失望，球隊經過國際賽檔期調整，相信會有進步表現，佢哋習慣謀定後動，上半場先穩住後防，5仗4次開半場和，相信今場不會例外，般茅主場亦唔同你急，不妨再追半場和。（Now 621周日晚9時直播）
車仔今季增兵後，表現依然未見起色，聯賽4仗僅得1勝1和，只係贏過新升班嘅盧頓，上仗主場更以0比1輸畀諾定咸森林，國際賽檔期畀球隊停一停，畀普捷天奴有機會調整球隊狀況，新兵尼干古、羅美奧拉維亞仍然養傷，但兩位中場摩西斯卡些度同安素費南迪斯踢畢世盃外歸隊，相信兩人狀態會有所提升，可以幫到球隊。
至於般尼茅夫開季僅得2和2負，仲未打開勝利之門，不過整體表現唔算太差，上仗踢至補時先失守，遭賓福特追和2比2，今仗面對實力較強嘅車路士，定必加強防守，避免太早就落後，開半場和機會更高。
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