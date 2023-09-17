夏蘭特浪費5次機會　入波創紀錄重演經典一幕

周六(16日)晚英超，曼城作客以3比1反勝韋斯咸，成為唯一5戰全勝球隊排榜首，「藍月亮」原本可以輕鬆贏波，但射手艾寧夏蘭特瘋狂失機，浪費5次入波黃金機會，幸好呢位挪威國腳最終仍然射入1球，成為英超史上首位踢40場入到43球嘅球員，佢仲同隊友貝拿度施華重演25年迪肯尼奧推跌球證經典一幕慶祝。

曼城開波初段創造大量攻勢，包括艾寧夏蘭特近門射出界，反觀韋斯咸勝在效率高，36分鐘由禾特普斯頂入打開紀錄。不過，換邊後僅1分鐘，曼城就由新兵謝利美杜古個人表演射入扳平，取得加盟「藍月亮」首個入波。

其後祖利安艾華利斯妙傳畀貝拿度施華射入反超前2比1，呢位葡萄牙國腳86分鐘傳畀艾寧夏蘭特射成3比1，貝拿度施華忍唔住推跌夏蘭特「慶祝」，似乎「唔滿意」佢之前浪費太多入波機會，英國傳媒將呢一幕同25年前效力錫周三嘅意大利前鋒迪肯尼奧推跌球證艾確，相提並論，迪肯尼奧因此事被罰停賽11場，其後轉投韋斯咸。

曼城將於周三(20日)凌晨歐聯主場對貝爾格萊德紅星，跟住英超主場對諾定諾森林，對手都係偏弱，有望延續長勝走勢。