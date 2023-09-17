香港羽賽　鄧謝配奪亞　創主場最佳成績

香港羽毛球公開賽周日（17日）假紅磡香港體育館煞科，首次在這項賽事殺入決賽的香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以13：21、19：21，不敵中國的郭新娃／魏雅欣，屈居亞軍，同時刷新兩人在此賽事最佳成績。

「鄧謝配」今站狀態大勇，先後擊敗印尼6號種子及法國7號種子組合，追平他們在香港站之最佳成績，其後再於4強力挫世界排名第12的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏。香港過往有王晨（2008年女單）、伍家朗（2016年男單）及李卓耀（2019年男單）奪冠，「鄧謝配」則首次闖進香港站決賽。

「鄧謝配」於冠軍戰迎來同樣是「左手配」的中國的郭新娃／魏雅欣，香港組合開局順暢，惟領先至7比3後形勢逆轉，被對手連取6分反超前。中國組合此局領先多達9分，「鄧謝配」最後力追至13比21。

香港球迷全場不斷高呼「We are Hong Kong」和「香港加油」，第2局「鄧謝配」亦重振士氣，雙方全場11次打成平手，可惜香港組合終以19：21僅負對手。

謝影雪賽後表示：「今場我們的發揮不是最好，開球之後往往未能盡快取得主導，以致錯失進攻機會，戰術執行得不夠好。不過這幾場高水平比賽，可以幫助我們準備亞運，更快適應比賽強度。」

她亦感謝的球迷支持：「等了3年，有想過退役之前還有沒有機會再打香港公開賽。好開心今次可以企上香港頒獎台，多謝香港市民，入場支持我們的球迷、家人、朋友，無論我們落後多少，他們都好大聲為我們打氣。」

鄧俊文表示，這面銀牌為他們注入強心針：「這一年我們的發揮都有點飄忽，有時第一輪就輸了，今次終於把握機會入到決賽，增加不少信心，而且可以賺取奧運積分。亞運我們會以8強為首要目標，然後全力爭取獎牌。」杭州亞運羽毛球賽將於9月28日展開，混雙項目將於10月2日開始首輪賽事。