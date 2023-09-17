賴斯有料到等睇入球騷　阿仙奴大盤冇甩拖

英超好戲碼，愛華頓主場迎戰阿仙奴，雙方實力相差有一段距離，「拖肥糖」愛華頓今季聯賽4戰仍未贏過，其中3場輸波，已被視為降班熱門之一。反觀，阿仙奴延續上季勇態，上仗更加擊敗勁旅曼聯，走勢銳不可當，但兵工廠後防唔算穩陣，未必可以保持清白之身，考慮到客W太熱冇肉食，寧願博中位數2.5球嘅入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

愛華頓過去兩季都係勉強護級成功，由於球會財政欠佳，無力簽入具質素新兵之餘，更加喺轉會窗完結前再賣走進攻核心伊禾比，令球隊雪上加霜，現時踢4場聯賽僅1和3負，要反彈並唔容易。愛華頓唯一利好因素係近3次英超主場對阿仙奴，都成功贏波，似乎葛迪遜公園球場已成為對方「地獄」，有助提升「拖肥糖」球員搶分信心，就算贏唔到，都應該有機會入波破蛋。

阿仙奴季初試踢新陣式，流暢性雖未達最佳，但開季4場取得3勝1和，證明實力同穩定性都可以信賴。新兵迪格蘭賴斯迅速融入球隊，喺中場演出一夫當關，上仗對曼聯，更加取得入球，協助兵工廠贏3比1。此外，鋒線位置競爭激烈，兩位射手尼基迪亞、加比爾捷西斯為正選爭崩頭，無論邊位上陣都會搏盡爭取入波。加上馬田奧迪加特、布卡約沙卡都有數胡能力，甚至連副選中場法比奧韋拉近兩仗都有助攻，火力全開應可迅速攻破對手大門。

不過，阿仙奴防線比較脆弱，4場聯賽僅有1場不失球，包括被富咸攻入2球，加上近4次英超對愛華頓，有3次總入球開出3球或以上，入球大比較值博。