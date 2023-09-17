【人物誌】降「魔」Goal手 最被低估的德國人

白禮頓作客以3比1擊敗曼聯，中場柏斯高哥斯射入1球，呢位32歲老將喺英超作客奧脫福，已累積入4球，史上僅次於2位利物浦名將謝拉特、穆罕默德沙拿，2人同樣入5球，被網民稱為「最被低估的德國人」，白禮頓近年可以成為曼聯剋星，柏斯高哥斯屬於關鍵因素。

兩軍近4次英超交鋒，白禮頓全部勝出，柏斯高哥斯其中3場有波入，共合轟入4球，包括上季作客梅開二度，協助白禮頓贏2比1，就算單計英超作客賽事，柏斯高哥斯亦有4次射破紅魔鬼大門，唔到你唔服。

柏斯高哥斯球員生涯有唔少時間喺德乙打滾，效力過卡爾斯魯厄、恩高斯達特等球隊，2017年加盟白禮頓，一直有穩定發揮，上季各項賽事上陣44場入10球，職業生涯首次單季入波達雙位數，今季英超5次披甲已有2球進帳。

柏斯高哥斯堪稱全能戰士，可以勝任中場多個位置，加上愈戰愈勇，今年8月底終於首次入選德國國家隊，可以話係大器晚成。哥斯近2場國際熱身賽對日本及法國，都以後備上陣，好不幸遭遇被日本大炒4比1嘅慘痛經歷，德國急需要改革，柏斯高哥斯可能成為重要棋子。