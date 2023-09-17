香港抱石錦標賽　陳翔志、何卓希包辦冠亞軍

由中國香港攀總主辦，文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助的《香港抱石錦標賽2023 》，周日（17日）在九龍公園廣場順利展開，亞運港隊成員陳翔志摘走冠軍，他表示會再北上參加世界盃吳江站賽事，以此作為杭州亞運前的最後準備。

《香港抱石錦標賽2023》周日在九龍公園廣場舉行決賽日賽事，全日合共產生4個冠軍。男子公開組方面，港隊成員歐智鋒在準決賽4條路線只能夠完成1條，未能躋身最後6強的決賽，男隊隊友何卓希、陳翔志、黃卓楠則順利入決賽。女子隊方面，徐子喬及黃淨淳則以準決賽第5 、6名入決賽。

歐智鋒未入決賽，他表示今次香港賽是亞運前夕熱身，接下來還有一場賽事在內地上演：「我們在9月20日至25日會北上參加攀岩世界盃吳江站賽事，速度、難度賽項都有，這是亞運前最後的比賽。我在亞運會和黃卓琳、陳翔志合作參加接力，希望好好發揮，不要拖累隊友。」

男子公開組決賽，亞運港將陳翔志在決賽完成3條線路，最後1條線路未完成，但無礙他勝過其餘5位決賽選手奪冠，隊友何卓希摘銀。陳翔志賽後表示，自己在決賽發揮不錯：「感覺穩定。前面3條線路完成之後，冠軍已是十拿九穩。最後那條線路特別難，好看身體能力，自己只是放鬆心情去嘗試。」

陳翔志完成今次香港抱石錦標賽之後，將會北上吳江參加世界盃，之後再去杭州亞運。這位選手說：「這是第二次亞運，目標想入前88決賽，上屆亞運只差一點點。」

隊友何卓希則在全港賽男子公開組拿到亞軍，他說：「對比初賽，決賽發揮不算太好，心理上要調整。自己是首次去亞運，今屆賽制與上屆不同，但有團隊幫忙安排住宿、飲食，應該問題不大。自己在亞運想有幾前得幾前，盡量爭取好名次吧。」

女子組公開賽決賽方面，高子棋完成33條線路之下奪冠，亞運港將徐子喬、黃淨淳則分列第44、55位。黃淨淳說：「今天發揮不太好，天氣太熱加上自己易出汗，體力下跌得較快。亞運前自己會在留在香港調整，初次去亞運，當然想爭入決賽。」

男子初級組方面，男子組由黃炯輝完成11次賽道，技壓55位對手拿到冠軍。女子初級組方面，施敏兒在初賽得第44，去到決賽完成44條賽道，表現提升下成功封后。