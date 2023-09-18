阿仙奴破愛華頓魔咒　阿迪達奇招有料到

周一(18日)凌晨英超賽事，阿仙奴作客1比0險勝愛華頓，6年來首次喺葛迪遜公園球場贏波，5戰得13分力逼榜首曼城(15分)。面對愛華頓鐵桶防守，阿仙奴入波嚟自精彩短角球組織，而且用「揼波鐘」戰術令愛華頓防守鬆懈，入波嘅角球就足足用咗26秒，呢個奇招順利為阿仙奴全取3分。

阿仙奴對上一次作客愛華頓贏波，已經係2017年由雲格執教嘅年代，今場「兵工廠」完全主導戰局，控球率高達76%，角球數亦有11次，但要撕破愛華慎死守都唔易。去到69分鐘，阿仙奴右路短角球組織，經過6腳第一時間傳球後，由李安度杜沙特乖巧射入，呢球亦係全場唯一入球。

李安度杜沙特入波後，阿迪達即刻同教練團逐一擊掌慶祝戰術成功，評述嘅加利尼維利表示：「我好有興趣阿仙奴今場嘅角球戰術，佢哋每次都企喺度等好耐，到球證都差唔多要出黃牌、主場球迷最鼓譟一刻先至開出，而且有2至3次角球都係咁樣做，用26秒嚟開短角球係好誇張，但戰術成功咗。」

消息指阿仙奴明知愛華頓後防制空力強，所以改用短角球組織破密集，而「揼波鐘」戰術可以令防守球員喺等待期間冷卻，開波後跟唔上阿仙奴嘅節奏而失位。前阿仙奴球星禾確特亦表示：「每次角球都好耐，我覺得愛華頓球員被人捉到路，因為分心而走甩看管目標，相信之後會有唔少球隊效法阿迪達呢個戰術。」

入球功臣李安度杜沙特賽後透露：「愛華頓好多高佬，所以我哋用短角球去搵機會，阿迪達同教練團隊準備咗各種戰術，球員都好開心。」據Opta數據顯示，自上季英超開始，阿仙奴已經16次靠角球攻勢入波，係同期英超角球入波最多嘅球隊。