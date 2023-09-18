拉耶首演零瑕疵　阿迪達暗示神龍輪流用

阿仙奴喺英超作客1比0贏愛華頓，夏天加盟嘅門將大衞拉耶突然擔正，佢亦以「零瑕疵」嘅表現作為回應。領隊阿迪達賽後表示，未來會畀大衞拉耶同蘭斯達爾輪流上陣，甚至乎會喺比賽中換龍門，同其他位置一樣咁看待！

蘭斯達爾近年係阿仙奴1號門將，表現亦獲得好評，但阿仙奴夏天仍然引入西班牙國腳大衞拉耶。蘭斯達爾頭4輪把關3勝1和，今場突然改用大衞拉耶，阿迪達解釋：「我一直強調每個位置要有2個好球員競爭，當你有兩個咁有質素嘅球員，點解唔用？」大衞拉耶今場所受壓力唔大，全場只需要作出1次撲救就完成「零封」，但佢幫助後場組織表現突出，全場34次傳球有98%成功率，成功破解愛華頓前場逼搶。

門將位置普遍係「不變應萬變」，不過阿迪達賽後就有嶄新諗法，表明會將門將同其他位置一樣咁輪換：「我算係年輕領隊，教波只係3年半時間，但已經有唔少遺憾，其中有2次比賽期間，我覺得換龍門會更好，但我冇勇氣去做，事後覺得唔開心。其實點解唔可以換呢？當另一個門將都有咁高質素，因應情況換龍門完全冇問題。加比爾捷西斯贏嘅冠軍多過我同隊中任何人，但佢今場做後備，冇人提出質疑，嚟緊有各項賽事，我要求球員齊心為球隊戰鬥。」