亞運男籃　香港9.26首戰中華台北

香港男子籃球隊參戰杭州亞運的賽程揭盅，據組委會最新公布的五人籃球賽的賽程顯示，港籃代替嫩巴黎後將直接被編入B組，與中國、中華台北及蒙古先作單循環比拚，爭奪前3名晉級資格。

亞運男子籃球共有16個正賽位置，小組賽分三輪舉行。港籃將於9月26日晚上8時於浙江大學（紫金港校區）體育館首戰中華台北。球隊隔天比賽，28日晚對陣蒙古；而30日則到杭州奧體中心體育館對中國，全部賽事均在晚上舉行。

同組對手中以蒙古（100位）的排名與香港（119位）最接近，雙方於今年2月在亞洲盃外圍賽預賽次輪曾對碰，爭持激烈，港籃在最後半分鐘力追至5分之差，可惜最終以69比76不敵擁有主場之利的蒙古。如今港隊有惠龍兒歸隊，增強內線及搶籃板力量，可望進一步接近與蒙古的距離，爭取勝仗以晉級12強及更佳排名。

港籃12名球員包括陳兆榮、蔡再懃、徐遠成、徐遠征、李琪、梁嘉顯、梁兆華、卜聿揚、惠龍兒、鄧志恒、楊睿騏及葉耀邦，將以近年最佳陣容出戰杭州。事實上，為了備戰亞運，港籃早前曾到澳洲集訓，並與當地球隊友賽，期望能在亞運打出水準。

香港男子籃球隊亞運賽程

9月26日

20:00 香港 VS 中華台北 浙江大學（紫金港校區）體育館

9月28日

20:00 蒙古 VS 香港 浙江大學（紫金港校區）體育館

9月30日

20:00 中國 VS 香港 杭州奧體中心體育館