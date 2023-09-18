【英超】地頭龍森林尼料搶W

今輪英超壓軸戰，諾定咸森林主場硬撼般尼。森林中鋒艾禾尼爾挾上季勇態，今季亦頻有士哥，而且佢哋向來靠主場搵食，般尼聯賽開咧3連敗，睇怕今仗要繼續交學費，主勝捧得過。（Now 621周二凌晨2時45分直播）

講到森林數胡人物，非艾禾尼爾莫屬，呢位尼日利亞射手曾締造跨季連續7仗聯賽入波，雖然上輪斷纜，但仍交出靚助攻畀艾蘭加建功，作客爆冷擊敗車路士，弗到漏油。森林開季聯賽錄得2勝2負，要留意其中3仗係客場，能夠贏到2仗都算唔錯，要知道佢哋不嬲靠主場搶分，上季獲得38分，當中有30分係來自主場，而全季9場勝仗，主場就佔咗8場，跨季近4仗聯賽主場更加全部贏晒，主場威力不容小覷。

英冠1哥般尼重返英超嘅表現，就好似森林上季升班後嘅縮影，開咧連輸3場之餘，更狂失11粒，主帥高柏尼師承哥迪奧拿，喺英冠踢進攻足球大獲好評，點知嚟到英超變得攻不銳、守不穩，上輪對熱刺早早領先下都要反輸2比5，後防表現慌失失，證明現實非常殘酷。

雖然般尼喺上月尾英聯盃，曾以1比0擊敗森林，但森林當時只係半力出擊，加上佢哋轉會窗關閉前接連簽入紐奴泰華利斯、奧歷治、赫臣奧杜爾、干沙路蒙迪爾等新兵，人腳更加完整，今仗難得遇弱，必定藉主場之利，替般尼呢支英冠盟主「補課」，主勝有計。

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