曼聯主力受傷抖2個月　4球星更衣室爆衝突

曼聯危機雪上加霜！開季受到內憂外患嘅「紅魔鬼」，歐聯前再爆出連串壞消息，右閘雲比沙卡上場聯賽受傷，據報情況嚴重，面臨缺陣2個月時間；有消息指曼聯輸畀白禮頓後，般奴費南迪斯等4名球星喺更衣室內爆發衝突，領隊坦哈格肯定好頭痕。

曼聯季初傷兵滿營，華拉尼、勞基梳爾、美臣蒙特、杜維爾馬拉西亞同蘇夫恩岩拉伯特等防守球員養傷，查頓辛祖同安東尼馬菲奧斯又因紀律問題停賽，右閘雲比沙卡上場對白禮頓因病先居後備，85分鐘先入場照樣受傷，曼聯聲明證實佢大腿出現問題，要「休息一段時間，預計數個星期」，有報道指雲比沙卡養傷期會長達2個月。

另一方面，曼聯名宿加利尼維利日前喺網上節目透露，坦哈格處理哈利馬古尼同查頓辛祖嘅方法，喺更衣室製造出裂痕：「馬古尼同查頓辛祖喺更衣室有幾受歡迎？馬古尼1年前仲係隊長，依家被排斥成4號、5號中堅，球會內部已有一啲不安同不穩問題，只係外面嘅人暫時未睇到。」

英國《太陽報》爆料，曼聯主場輸畀白禮頓賽後，更衣室曾出現激烈爭執，隊長般奴費南迪斯曾憤怒責難麥湯米尼表現，而雙中堅利辛度馬天尼斯同域陀連迪路夫亦互相指責對方防守表現，報道形容佢哋「情緒失控」。加利仔表示：「我哋唔知個裂痕有幾深，希望只係一時唔順，而唔係坦哈格重蹈摩連奴、尹戈爾、蘭歷克佢哋嘅覆轍。」