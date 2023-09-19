【歐聯】曼城火力猛　大盤手到拿「萊」

歐聯G組賽事，衞冕嘅曼城將會主場出擊，迎戰塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星，曼城延續上季「三冠王」強勢，英超開季連場報捷，捧走埋歐超盃，前鋒艾寧夏蘭特繼續數胡，腳風甚順，今場係「藍月亮」歐聯衞冕第一擊，佢哋近5仗歐聯主場4次開4球或以上，追捧3.5球入球大。（Now 644周三凌晨3時直播）

曼城近期已經消化咗奇雲迪布尼受傷缺陣嘅影響，繼續保持強勢，上仗聯賽3比1反勝韋斯咸，聯賽5連勝，艾寧夏蘭特又有「士哥」，現時累積7球領先射手榜，呢位挪威神鋒上屆歐聯攻入12球成為神射手，今仗歐聯主場出擊定必繼續數胡，而且曼城並唔係只得艾寧夏蘭特，仲有祖利安艾華利斯、謝利美杜古同菲爾科頓，個個都係射得之人，今場唔愁冇波入。

貝爾格萊德紅星對上一次征戰歐聯分組賽，要數到2019至20球季，當時佢哋6場分組賽以1勝5負成績墊底出局，今季再戰歐聯立即遇上衞冕嘅曼城，勢難全身而退，極可能大敗一場，但睇番佢哋近期本土賽事，開季7仗攻入21球，入球能力有番咁上下，今場有機會入到1、2球，開大機會更高。

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直播表

周二 10:00pm 亞冠盃 柏克塔哥 對 艾阿恩

香港國際財經台

周三 0:00am 亞冠盃 阿哈爾 對 艾費哈

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周三 0:45am 歐聯 AC米蘭 對 紐卡素

now 643

周三 0:45am 歐聯 年青人 對 RB萊比錫

now 644

周三 2:00am 亞冠盃 柏斯波利斯 對 艾納斯

香港國際財經台

周三 3:00am 歐聯 巴塞隆拿 對 安特衛普

now 645

周三 3:00am 歐聯 曼城 對 貝爾格萊德紅星

now 644

周三 3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 對 多蒙特

now 643

周三 3:00am 歐聯 拉素 對 馬德里體育會

now 646