首次擔任亞運火炬手　黃金寶：感覺很圓滿　

杭州亞運仲有4日開幕，市內的火炬傳遞進行得如火如荼，香港體壇傳奇、曾贏過3屆亞運金牌的黃金寶將擔任其中一棒火炬手，令他生涯參與運動會火炬的使命更加圓滿。

曾被封為「亞洲車神」的黃金寶，被亞組委邀請出席周四（21日）的火炬傳遞，時隔14年後再參與傳火炬的活動，他曾參與2008年北京奧運、2009年香港東亞運及第11屆全運會的火炬傳遞活動；已退役的他今次參與亞運原來在另一位任務，阿寶坦言:「我覺得好榮幸，而且非常開心，特別多謝主辦單位的邀請。這次感覺很觸動，由94年開始我曾經是參賽運動員、試過以教練身份，又在奧夢工作時帶過年青人去參觀，亞運會是我運動生涯中佔很重要的位置，當中贏過6面獎牌，過去不同的運動會都試過參與火炬傳送，今次在亞運會則是第一次，感覺很有意義。」亞運會是阿寶在運動生涯中贏得最多獎牌的運動會，當中包括3金1銀2銅。

阿寶今次隨港隊團部到杭州，並會為香港參賽運動員打氣，他鼓勵港將們盡力發揮自己:「其實香港隊在國內比賽都如佔有半個主場，而亞運是運動員生涯的重要台階，希望他們盡情去享受比賽，將最好水平發揮出來。」他將會隨隊出席周六的開幕禮，稍後回港將為電視直播擔任評述，繼續支持港隊。