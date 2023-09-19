香港羽毛球隊20人出戰亞運　爭取連續6屆贏牌

香港羽毛球代表隊周二（19日）於香港體育學院公布20人杭州亞運代表名單，剛於香港公開賽勇奪銀牌的混雙組合鄧俊文、謝影雪將再度出擊，力爭首面亞運金牌。

香港羽毛球代表隊將派出20人出戰杭州亞運，男子團體賽港隊成員包括：伍家朗、李卓耀、陳延澤、吳英倫、鄧俊文、李晉熙、羅卓謙、楊盛才、鄒軒朗、呂俊瑋，其中伍家朗和李卓耀將出戰男單項目。香港女子團體則派出盧善恩、梁珈穎、馬子雪、張雁宜、謝影雪、吳芷柔、楊雅婷、楊霈霖、吳詠瑢及呂樂樂，女單代表為盧善恩和梁珈穎。

混雙方面，港隊派出兩對組合鄧俊文/謝影雪及李晉熙/吳芷柔。「鄧謝配」於2018雅加達亞運不敵中國組合鄭思維／黃雅瓊奪得亞軍，兩人近期狀態不俗，日前在香港公開賽取得銀牌，對備戰亞運提升不少信心。謝影雪將迎來個人最後一屆亞運，能否再次踏上頒獎台，值得留意。香港隊近5屆亞運皆有獎牌進帳，其中王晨於2006年多哈亞運擊敗港隊隊友葉姵延，奪得港隊至今唯一一面亞運金牌。

杭州亞運香港羽毛球隊名單如下：

男子單打：伍家朗、李卓耀

男子雙打：羅卓謙/楊盛才、鄒軒朗/呂俊瑋

男子團體：伍家朗、李卓耀、陳延澤、吳英倫、鄧俊文、李晉熙、羅卓謙、楊盛才、鄒軒朗、呂俊瑋

女子單打：盧善恩、梁珈穎

女子雙打：楊雅婷/楊霈霖、吳詠瑢/呂樂樂

女子團體：盧善恩、梁珈穎、馬子雪、張雁宜、謝影雪、吳芷柔、楊雅婷、楊霈霖、吳詠瑢、呂樂樂

混合雙打：鄧俊文/謝影雪、李晉熙/吳芷柔