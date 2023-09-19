希亞路：AC靠經驗捕「鵲」

今場賽事十分有趣，事關歐洲其中一間歷史最悠久及最成功的球會AC米蘭，將會迎戰希望成為歐洲一股新勢力及相隔21年再次躋身歐聯分組賽的「喜鵲」紐卡素。

今場最大焦點將會是紐卡素球員辛度東拿利重返其前球會AC米蘭。這位中場球員控球在腳時相當冷靜，位置感極佳，既可以為隊友製造入球機會，亦可於處理死球時產生威脅，所以AC米蘭將要確保他不會有太多的上腳時間。

我預期阿歷山大伊沙克會為AC米蘭構成問題，原因是他擅於衝擊對方守衛及保護皮球，並有能力帶領隊友參與攻守，而紐卡素亦會於反擊攻勢時嘗試利用安東尼哥頓的高速帶來威脅。

拉菲爾利亞奧跟捷比亞於AC米蘭進攻左路的鬥法相當關鍵。我視拉菲爾利亞奧為當今歐洲球壇其中一位最佳的年青天才球員，雖然紐卡素右閘捷比亞進攻時也甚具威脅，但今場比賽他將會相當忙碌。

另一位今季表現突出的球員是基斯甸佩列錫，他離開車路士之後展示出他的真正實力。他集創造力、速度及入球能力於一身，將會成為AC米蘭今季的成功收購。

基斯甸佩列錫及拉菲爾利亞奧兩位球員將會好好利用及將皮球送到於中路勁度十足的基奧特。這位法國前鋒如今或許不太靈活，但只要於禁區內給予他機會的話，我預期他將可取得入球。

今仗絕對是一場大戰，雙方都具有質素，但由於AC米蘭的主場聖西路球場氣勢強勁，加上他們歐戰經驗較為豐富，我預計主隊AC米蘭將可旗開得勝。