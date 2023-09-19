亞冠盃　生涯首次亮相　陳俊樂：好期待

傑志周三（20日）在2023/24「亞冠盃」分組賽首戰，作客與韓職勁旅全北汽車正面交鋒，當中有望首次亮相亞冠賽場的陳俊樂，坦言十分期待，他又指對手實力強勁，自己會全力協助球隊做好防守，目標爭取贏波。

27歲的中場陳俊樂上季季尾，從中超「回流」加盟傑志，今次為首度參與亞冠賽事，他坦言十分期待：「踢中超個陣都對過啲亞冠級別球隊，好似廣州恆大、北京國安等，實力都強，尤其係外援質素方面。但亞冠真係第一次踢，好想可以同一啲亞洲強隊交手，個人目標爭取到入波同贏波。」連同兩仗代表港隊的友賽，以及上仗聯賽踢足，「樂仔」將經歷「14日4戰」，他直言感到疲倦，指會把握時間休息，務求盡快恢復體力。

「藍鳥」剛在聯賽不敵理文，「樂仔」承認或多或少會令士氣受損，但認為比賽逐場計，希望隊友不要受上仗賽果影響，集中精神備戰亞冠賽事。首戰面對全北汽車，「樂仔」表示對這支韓職勁旅未有太深認識，但透過早前在東亞盃面對南韓的經驗，相信對手球員偏向體能化，體格亦非常強壯，球隊必須做好防守：「始終對面實力強啲又有主場優勢，我哋會縮後做好防守，然後再揾機會打反擊，『朱Sir』都叫我留返後啲，防守企位做好，唔好壓咁前。」