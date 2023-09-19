亞冠盃　分組賽第一擊！傑志作客鬥全北防守行先

傑志周三（20日）出戰2023/24「亞冠盃」F組分組賽首戰，作客全州世界盃體育場硬撼韓職勁旅全北汽車。剛在聯賽大敗而回的「藍鳥」，今仗迎來不少主力傷愈復出，只要能夠盡快調整狀態，絕對有力趁對手在近況低迷下搶分而回。(HOY免費電視76台周三晚上6時直播)

早前在聯賽不敵理文的傑志，將迎接5日內第2場硬仗，加上需要舟車勞頓，總監兼主教練朱志光承認擔心球員體能恢復情況，盼今仗能夠先做好防守，目標有分落袋：「全北汽車今年人腳有啲變動，整體實力比2018年交手嗰次冇咁強，但一定喺傑志之上。佢哋踢法偏向體力化同直接，對抗性又好，作客嚟到無得話要搶攻，反而防守上會盡量緊密啲，係困難但未必冇得踢。」值得一提，雙方曾在2018年「亞冠盃」E組分組賽交手，當時「藍鳥」主客兩戰全敗，共慘吞9蛋兼1球不入。

另外，「朱Sir」提到「亞冠盃」的球證執法尺度，比本地賽事嚴謹，提醒陣中多名首征亞冠的外援，避免因犯規過火或投訴過激而「食牌」。至於陣容方面，明加索夫、米基爾及費蘭度3名上仗鬥理文未有落場的主力，有望傷愈重返正選大軍，惟中場基爾頓則上陣成疑。

在周二（19日）舉行的賽前記招上，有南韓傳媒就問到金信煜今次為何未有隨隊出征，「朱Sir」就透露這位前全北現代球員因傷缺陣。陪同朱志光出席賽前記招的奧地利前鋒恩查，就對首次有機會出戰「亞冠盃」感期待，並希望上場不敵理文後，球隊能夠交出更佳表現：「分組賽嘅首場波不嬲都係最重要，我哋知道全北汽車係呢組晉級大熱，但另一方面我哋要專注踢出自己嘅部署，可以肯定嘅係，我哋會踢出比上周對理文一戰更好嘅表現。」

曾兩度於「亞冠盃」封王的全北汽車，上屆於淘汰賽不敵最終冠軍浦和紅鑽，4強止步。全北近期表現失色，聯賽5場不勝僅排名中游，包括上周主場不敵下游分子FC江原，今年6月接過帥印的車路士及羅馬尼亞名宿彼得斯古，賽後表示今仗對傑志陣容將有所調整。全北陣中好手如雲，後衞金珍洙及中場主力白昇浩，去年曾代表南韓出戰世盃決賽周，而身高1米88的巴西前鋒古斯達禾軒歷基，同樣需要「藍鳥」多加提防。

傑志預計陣容圖

門將：86保羅

後衞：2羅梓駿 3丹卓斯基 5艾里奧 77費蘭度

中場：16陳俊樂 12奧拿斯 17米基爾

前鋒：90祖連奴 89恩查 7明加索夫