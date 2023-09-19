新兵對辦主帥有料　A米升呢碌卡搶W

歐聯分組賽開波啦！首日賽事聚焦「死亡F組」，AC米蘭主場硬撼紐卡素，兩隊同樣為咗今屆賽事落重本增兵，意甲勁旅A米新簽多位新球員表現對辦，令整體實力有增無減。相比之下，英超球隊紐卡素重金收購A米中場辛度東拿利等人之後，演出反而退步，可以話係此消彼長，加上A米近6場歐聯主場取得4勝2負，一於博主勝。（Now 643周三凌晨零時45分直播）

AC米蘭上屆歐聯打入4強，演出令人眼前一亮，球隊今夏進行大換血，新加盟及離隊球員都達到雙位數。即使「紅黑兵團」人腳變動頗大，但主帥皮奧利調校有方，球員之間已經迅速建立默契，特別係由車路士來投嘅基斯甸普列錫、羅夫度斯卓克都有出色表現，協助A米開賽首3場聯賽都贏波，上仗以1比5大敗於國際米蘭腳下，對球隊猶如當頭棒喝，相信今仗會打醒十二分精神，力爭贏波挽回面子。

至於紐卡素闊別歐聯20年之後，終於重返呢項大賽，會方豪花超過1.3億鎊增兵，希望爭取佳績，包括以5,500萬鎊向A米收購辛度東拿利，不過呢位23歲意大利國腳有傷在身，今仗未必可以倒戈。

「喜鵲」人腳雖比上季充裕，但成績反而退步，並且往往遇強即屈，包括喺英超不敵兩支傳統勁旅曼城、利物浦，作客以1比3敗於白禮頓腳下，上仗主場僅靠獲得12碼，小勝賓福特1比0，贏得欠缺說服力。加上紐卡素現時大部分球員都缺乏歐聯經驗，今仗前往聖西路球場比賽，隨時會怯場，A米正好乘虛而入，主勝值捧。

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