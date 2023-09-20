上身！普比6分鐘5連救　紐卡素守和AC米蘭

歐聯分組賽周三(20日)凌晨展開，相隔20年後再戰歐聯嘅英超勁旅紐卡素，作客0比0守和意甲嘅AC米蘭，喺「死亡F組」拎到寶貴1分。紐卡素今場唔輸多得門將尼克普比，佢喺上半場6分鐘曾作出5連救，領隊艾迪侯域賽後表示：「世界上冇幾多個龍門做得到。」

紐卡素20年未踢歐聯，回歸首戰即作客聖西路球場，一開波就被主隊壓住打，AC米蘭全場有8次中龍埋門，當中6次係喺上半場出現，其中第13分鐘開始嘅一段6分鐘圍攻，紐卡素門將尼克普比就作出5次撲救，先後擋出普比加、卓禾夫、基奧特、拉迪高歷同迪奧靴南迪斯攻門，其中迪奧靴南迪斯嘅8碼飛頂更係超級黃金機會。

紐卡素捱過上半場嘅適應期後，換邊後企穩陣腳防守有所改善，補時階段桑恩朗達夫嘅射門被僅僅救出，幾乎為「喜鵲」偷雞成功，最終兩隊踢成0比0平手。「死亡F組」另一場賽事，巴黎聖日耳門由基利安麥巴比同阿舒拉夫各建一功，主場2比0擊敗多蒙特。

紐卡素領隊艾迪侯域賽後激讚尼克普比：「普比真係冇得頂！世界上冇幾多個龍門做到佢今場嘅撲救，而且佢喺壓力下嘅分波亦都好出色，我哋條防線發揮得唔錯，但普比對呢場『零封』作出極大貢獻。」對於苦戰下力保1分，艾迪侯域表示：「歐聯係全新嘅體驗，聖西路嘅氣氛非常熾熱，每人都有自己意見，但我唔覺得呢1分係運氣。」