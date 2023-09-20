曼城反勝紅星「有麻煩」　貝拿度施華受傷

周三(20日)凌晨歐聯G組賽事，曼城主場先落後下3比1反勝貝爾格萊德紅星，衞冕之路有個好開始。不過曼城今場亦付出代價，葡萄牙中場貝拿度施華受傷，領隊哥迪奧拿證實佢要抖「幾個星期」，令球隊排陣「有麻煩」。

曼城依家傷兵眾多，今場只係排出8個後備(最多12人)，其中2個仲要係龍門。「藍月亮」上半場雖然佔上風，攻門超過20次，但貝拿度施華喺44分鐘受傷退下火線，而且仲喺完半場前先失落後0比1，劇情發展超乎想像。

好在曼城下半場重現霸氣，祖利安艾華利斯換邊後2分鐘閃電追平，呢位阿根廷前鋒60分鐘再下一城，加上歐聯決賽入波功臣洛迪卡斯簡迪73分鐘建功，帶領曼城反勝3比1完場。同組另一仗，RB萊比錫作客3比1贏年青人，同曼城並列榜首。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「施華預計要抖幾個星期，我哋依家有麻煩，5個非常重要嘅球員受傷，奇雲迪布尼長抖、史東斯仲要多一段時間，高華錫可能就快復出，基亞利殊仲要多1星期至10日。不過我唔會埋怨傷兵問題，只要球員有決心捱過就冇問題。」