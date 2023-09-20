3位網球港將再獲贊助　黃澤林有新任命

亞運開幕在即，中國香港網球總會宣佈與盈豐⻘少年運動員基⾦會延續戰略合作夥伴關係，未來三年獲300萬港元的贊助，為本地有潛⼒的網球運動員提供比賽及訓練資助。

這將是基⾦會⼆度資助張瑋桓和王康怡兩位EFG YAF/ HKCTA TOUR TEAM球員，讓她們出外比賽時更得心應手。同時，基⾦會亦新增撥款贊助曾贏得2021年美網及2022年澳網⻘少年組男雙冠軍的⿈澤林。⿈澤林將以盈豐⻘少年運動員基⾦會⼤使的⾝份，展現卓越的網球才能及不斷超越⾃我的拼搏精神。

網總會長莫君逸對盈豐⻘少年運動員基⾦會的長期⽀持表示感激，他說：「⾃2015年開始，盈豐⻘少年運動員基⾦會⼀直是中國香港網球總會緊密合作，攜⼿培育及加強香港球⼿出外作賽的能⼒。早前的新冠疫情，令香港的經濟由2019年⾄2023年初都加添了許多不穩定因素，在這些艱巨的時刻，基⾦會與網總的合作尤其重要」。EFG/HKCTA TOUR TEAM的未來三年的贊助⾦額為300萬港元，主要⽤於⽀付球⼿的比賽旅費，包括私⼈教練和物理治療師的費⽤。

在基⾦會的⽀持下，張瑋桓於2018年6⽉轉為職業運動員，於2019年世界⼤學⽣運動會上，成功奪得女單及女雙銅牌，充分發揮到她的網球天份。王康怡則於2019年打入美國網球公開賽⻘少年組女雙四強，以及於2020年的澳洲網球公開賽，晉⾝⻘少年組賽事女單⼋強，成為香港球⼿於⼤滿貫⻘年組賽事的新⾥程。

2023年8⽉，王康怡和⿈澤林亦在成都舉⾏的世界⼤學⽣運動會取得混合雙打項⽬奪得銅牌，展示了他們驕⼈的網球天份，也肯定了盈豐⻘少年運動員基⾦會贊助的重要性。熱切期待杭州亞運會上，張瑋桓、王康怡、⿈澤林和其他香港代表定能夠全⼒以赴，再創佳績。