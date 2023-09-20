港籃9.24出發杭州　趙永良：硬拚蒙古 爭入12強

受惠於黎巴嫩退賽，香港男子5人籃球隊重獲亞運參賽資格，大軍重整旗鼓加緊操練，並將於9月24日出發到杭州。港隊主教練趙永良表示，今屆港隊陣容為近年最「齊腳」的一年，特別是惠龍兒和卜聿揚組成的「雙塔」效果相當理想：「亞運目標是和蒙古硬拚一場，力爭打入12強。」

今屆亞運男子5人籃球突然改制取消資格賽，令原本需出戰資格賽的香港失去參賽資格。及後黎巴嫩宣布退賽，報名隊伍排名17的港隊取代其位置登上亞運「尾班車」，與中國、中華台北及蒙古被編入B組，小組前3名將晉級12強淘汰賽。香港籃球隊主教練趙永良喜見港隊重獲資格，特別惠龍兒歸隊與卜聿揚組成「雙塔」，令港隊內線實力提升：「今屆港隊陣容相當『齊腳』，組合變化較多，我們可以打『雙控』，又可以打『雙塔』。教練團都認為，『雙塔』效果前所未有地好，早前在澳洲集訓，見到Duncan（惠龍兒）在職業球隊轉打4號位之後，串連和策應比以往成熟，和阿卜（卜聿揚）成功擦出火花。」

趙永良指，年輕球員在老將帶領下穩步成長：「Duncan好想阿卜成為未來香港隊的中流砥柱，所以不斷提點他，心態要如何準備，至於李琪也很有鬥心，這些『大佬』能幫助後輩提升自己。得知香港隊重獲亞運資格後，球員都主動問幾時加操，大家已準備好迎接亞運。」

上季效力灣區翼龍的惠龍兒歸隊出戰個人第2次亞運，他明言會為港隊搏命：「澳洲集訓令港隊變得團結，大家清楚自己角色。亞運是香港球員最高水平比賽，4年只得一次，我們一定搏命打，證明我們對香港隊的熱誠。坦白說，3場都是硬仗，對中國是越級挑戰，中華台北也有歸化球員，蒙古我們上次也輸了，但希望年輕球員能放開打，一起為港隊搏命。」

3個對手之中，香港（100位）與蒙古（119位）排名最接近，香港曾於今年2月亞洲盃外圍賽次輪以69：76不敵蒙古，蔡再懃表示：「上次亞洲盃預賽我們派出年輕陣容，今次有惠龍兒、李琪回歸，實力將提升不少。蒙古對抗性很強，打法硬朗，但和港隊實力最接近，我們努力爭勝晉級。亞運是香港隊最高殿堂賽事，特別疫情後很少大型比賽機會，大家都好珍惜。」