分組賽第一擊搶到盡　拜仁安聯擺陣打殘紅魔

歐聯A組重頭戲，拜仁慕尼黑喺主場安聯球場迎戰曼聯，兩支名牌對撼，拜仁優勢明顯，呢支德甲班霸今季重金簽入哈利卡尼同金玟哉，攻防實力上升一個層次，曼聯近況差兼陣容天殘地缺，難擋強敵衝擊，拜仁讓一球照樣直取上盤。（Now 643周四凌晨3時直播）

拜仁簽入哈利卡尼，填補咗自羅拔利雲度夫斯基離隊後嘅中鋒位置空缺，而且哈利卡尼踢法更全面，傳射俱佳，隨着新舊球員磨合，進攻火力亦不斷提升，加上主場氣勢，要取得入球絕非難事；簽入南韓中堅金玟哉，亦令防線甩漏問題大為改善。雖然佢哋上輪德甲只能同利華古遜賽和2比2，開季3連勝走勢告終，但呢場波利華喺補時階段憑一球12碼先至扳平，即使失分都屬非戰之罪，估計今場歐聯分組賽第一擊，一定會打醒十二分精神數胡，勝望甚濃。

曼聯今季同樣斥巨資擴軍，但效果差強人意，其中美臣蒙特被批評為最大敗筆，新門將奧拿拿失球率高企，海倫同蘇夫恩岩拉伯特都係帶傷來投，此外球隊近日又出現傷兵潮同紀律問題，華拉尼、雲比沙卡、勞基梳爾受傷令防守力大幅削弱，查頓辛祖同安東尼馬菲奧斯因紀律問題被雪藏，大大影響前場兵源調配。

況且，曼聯喺上輪聯賽慘敗喺白禮頓腳下，有傳更引發更衣室內訌，士氣唔慌好，加上拜仁嘅安聯球場係紅魔嘅「凶地」，佢哋近3次到訪都要輸波而回，天時地利人和都冇，曼聯難望有好結果。