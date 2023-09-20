本地盃賽　9.30開波！3大盃賽有賽程

足總周三（20日）公布新季「足總盃」、「高級組銀牌賽」及「賽馬會菁英盃」3大盃賽賽程，其中下周六（30日）將率先上演「高級組銀牌賽」（冠忠南區對香港U23）及「賽馬會菁英盃」（傑志對晉峰）賽事。

「賽馬會菁英盃」沿用上季賽制分兩階段進行，首階段為分組賽，11支參賽港超球隊分成兩組，先以雙循環形式，決定每組各兩支晉級淘汰賽階段的球隊。衞冕的冠忠南區，要與東方、香港U23、大埔、港會及深水埗爭奪A組出線資格；新升班的均業北區，與理文、傑志、晉峰及標準流浪同處B組。首戰於9月30日上演，傑志於旺角大球場面對晉峰。

「高級組銀牌賽」以單淘汰賽形式進行，打頭陣有冠忠南區與香港U23，於9月30日假香港仔運動場進行首圈對決，決賽暫定於明年2月10日農曆年初一舉行。「足總盃」同樣以單淘汰賽形式舉行，首戰及決賽分別暫定於10月14日及明年6月1日舉行，惟對賽球隊等詳情有待公布。

「高級組銀牌賽」第1圈賽程

30/09/2023 15:00 冠忠南區vs香港U23 香港仔運動場

01/10/2023 15:00 大埔vs均業北區 大埔運動場

01/10/2023 15:00 深水埗vs港會 深水埗運動場

「賽馬會菁英盃」分組形勢

A組：冠忠南區、東方、香港U23、大埔、港會、深水埗

B組：理文、標準流浪、傑志、晉峰、均業北區