希亞路：紅魔求仁得「仁」

歐洲其中兩間最大的球會拜仁慕尼黑及曼聯將會於今仗作出正面交鋒，這亦是曼聯自從2019年以來首次重返歐聯戰場。

我肯定哈利卡尼將渴望可以面對英超球隊時取得入球。今季他轉投拜仁慕尼黑後適應得相當好，球迷將寄望他可以填補羅拔利雲度夫斯基的位置，而我也預期他可以為新球會攻入很多入球。

由於有利萊辛尼及京士利高文於兩翼側擊位置，加上穆斯亞拿或湯馬士梅拿擔當10號球員的角色，故我認為拜仁慕尼黑今季的進攻更加平衡。

有見及此，曼聯中堅利辛度馬天尼斯能及時傷愈復出，絕對是一個絕佳的消息，原因是紅魔鬼的後防在他的缺陣下，表現便欠缺說服力。我視這位阿根廷球員的閱讀球場能力及靈活力，對球隊舉足輕重。

除了傷病問題之外，我感到曼聯今季表現差勁的原因，就是卡斯米路是陣中唯一一位具有防守意識的中場球員，令中場暴露太多空位。然而，我相信這正是領隊坦哈格簽下蘇夫恩岩拉伯特的原因，他應該可以於中路為球隊提供更好的平衡。如果他狀態十足的話，我認為他會夥拍卡斯米路正選上陣，否則麥湯文尼應該要正選上陣。

進攻方面，我預期領隊坦哈格會相當依重反擊攻勢，般奴費南迪斯將會擔當找出拜仁慕尼黑於防守漏洞的重要角色，而拉舒福特及加拿祖的速度將會為主隊帶來重大威脅。整體而言，我認為拜仁慕尼黑是一支強隊，但我預期雙方今仗都會滿意各自取得1分，所以我預計最終曼聯有力守和拜仁慕尼黑。