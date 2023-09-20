渣打香港馬拉松　公眾報名明天9.21展開

渣打香港馬拉松2024將於明年1月21日 （星期日） 舉行，賽會周三(20日)宣布早前率先接受報名的「達標跑手」及「預留名額」組別，跑手反應熱烈，至於賽事的公眾報名，則於明日（21日）早上10時展開。

來屆賽事的總參賽名額增加至74,000人，設全馬、半馬、十公里、十公里輪椅賽及輸椅賽體驗組等項目。公開抽籤報名（包括重新推出的10公里隊制賽），於明日 （21日） 早上10時起至10月5日（晚上7時）於大會網頁（www.hkmarathon.com）接受登記。第一輪抽籤結果公佈於10月9日透過電郵及手機短訊通知；而第二輪抽籤結果則於10月19日公布。另外，傷健人士名額及輪椅賽則以先到先得方式安排。

大會網頁及賽事詳情：

www.hkmarathon.com

比賽的路線均設於港九鬧市，其中馬拉松及半馬拉松賽事的起點同設於尖沙咀彌敦道，而十公里賽於東區走廊起步，至於十公里輪椅賽及輪椅賽體驗組則於灣仔運動場出發，全部賽事的終點均於維園衝線。