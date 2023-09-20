【亞運撐港隊】隊長創賽會紀錄！女子板球隊復活入8強　

香港女子板球隊周三出戰杭州亞運負方復活賽，結果以驚人的202分大勝蒙古，成功開齋，並順利取得8強席位，其中隊長陳嘉瑩個人獨取70分，寫下賽會紀錄。

今場賽事擲毫後由港隊先攻，隊長陳嘉瑩面對39球便拿到70分，為整個杭州亞運板球賽事中至今得分最高，創下大會紀錄，當中包括12個邊界球，加上文涓懿、杜綺珊及瑪利琳合共貢獻94分，港隊在20個回合拿到202分、只有4人出局。

其後由蒙古進攻，港隊防守出色，成功壓制蒙古得分。陳嘉瑩及蕭美慧的投球分別拿下2人，捕手張曉瑩更在隊友的協助下，接殺和跑殺了5名擊球手。此消彼長，蒙古有5位球員都「捧蛋」出局，其餘球員得分都只有單位數。去到14.3個回合，第10人出局，未有足夠人數繼續比賽，最後得分為22分。

港隊最後拿到202分，以180個跑分勝出賽事，殺入8強。港隊成功晉級，將在9月22日(周五)下午2時對上亞洲排名第4的孟加拉，爭奪4強席位。

至於在沙排賽區方面，黃雯靖／杜詠彤在女子B組以15比21及17比21不敵泰國組合，遭遇小組兩連敗。