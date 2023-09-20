亞冠盃　米基爾入倒掛　傑志僅負全北汽車

港超聯球隊傑志周三（20日）出戰首場2023/24「亞冠盃」F組分組賽，作客全州世界盃體育場，與韓職勁旅全北汽車交鋒。傑志雖然憑米基爾攻入倒掛，一度追平，惟最終仍以1比2僅負。

「藍鳥」是役由周緣德和羅素鎮守後防，奧拿斯，基爾頓以及米基爾，組成中場鐵三角，支援恩查攻堅，祖連奴和陳俊樂先列後備；至於全北，洪正好扼守中路，文宣民負責創造機會，古斯達禾軒歷基在前線擔正。

6分鐘，全北左路開出罰球，洪正好近門頂入，助主隊先開紀錄。全北隨後繼續壓上，18分鐘，天野純禁區頂主射罰球，被保羅飛身救出。「藍鳥」站穩陣腳後，嘗試利用死球製造埋門，可惜幾次機會都無法造成入球。35分鐘，天野純右路傳中，金珍洙左邊勁射，保羅成功撲出。其後文宣民和天野純先後起腳，都被傑志球員奮力擋出。直到上半場末段，陳晉一主射罰球高出，客隊半場落後1球。

51分鐘，傑志右路開出角球，全北球員解圍不遠，奧拿斯遠射未能考驗鄭民基。5分鐘後，米基爾窄角度倒掛，成功笠死鄭民基，為客隊追平。可惜戰至61分鐘，天野純起腳省中「藍鳥」球員彈橫，韓教元射成2比1。傑志之後立即換入祖連奴，加強攻力，惟未能平反敗局，以1比2落敗。