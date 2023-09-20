亞冠盃　初段死球失守　朱志光：好大失誤

傑志周三（20日）出戰「亞冠盃」F組分組賽首場賽事，作客硬撼全北汽車，最終以1比2落敗。賽後總監兼主教練朱志光，直言對開賽初段因一次死球而先失守感到不滿，承認球員在防守上出現失誤；但他有信心球隊在11月主場再對全北時，表現能夠有所改善。

傑志今仗作客面對韓職勁旅全北汽車，開賽6分鐘已經失守，被對方後衞洪正好接應罰球近門頂入，賽後總監兼主教練朱志光對此感到不滿：「唔好彩喺比賽初段就失守，個吓防守死球我哋犯咗好大失誤，絕對唔係我想睇到嘅，令我哋之後好難控制場波，同陷入咗苦戰。」另外，他又不忘大讚對方的巴西籍高大中鋒古斯達禾：「佢今場踢得唔錯，除咗頂上功夫出色，走位都幾好，又可以控到個波，帶畀我哋後防好大壓力。」

雙方2018年曾在亞冠分組賽交手，當時「藍鳥」兩循環淨吞9蛋，兼一球不入，今仗球隊作客能夠攻入一球，「朱Sir」亦對球員表現感到欣慰：「作客對住韓職球隊好難踢，加上今日我哋成場以防守為主，但都可以爭取到1個入球，依樣係好事，開心見到球員永不放棄嘅態度。」「朱Sir」續指目前港超仍處於季初階段，球員體能、比賽狀態仍未操到最弗，有信心在11月份次循環碰頭時，球隊表現會更好。