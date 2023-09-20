偉邦首奪銀牌冠軍　劉芳盈：女籃值得更被尊重

香港籃球銀牌賽女子高級組總決賽周三（20日）假灣仔修頓場館舉行，賽事吸引逾9成觀眾入場，氣氛熱烈，最終偉邦以67：56中斷福建三連霸走勢，贏得甲組隊史首冠。

偉邦上周二（12日）以68：67險勝福建，兩隊需打附加賽分勝負。首節福建憑任栩燕轟入8分，偉邦則有劉芳盈和徐穎榆合取12分，福建首節僅以17：16領先。第2節，莊嘉敏入楔得分，再命中三分球助偉邦從後居上，半場領先30：28。

換邊後，福建由陳梓琪的三分球展開反擊，其後任栩燕和陳偉萍先後建功，福建打出10：3攻勢反超前5分，但偉邦亦不甘示弱，黃靖浠連得6分，追至41：42。決勝節，偉邦愈戰愈勇，劉芳盈和吳欣潼連轟三分球，拉開至53：42，將比賽氣氛推到高點。福建大勢已去，吳欣潼尾段再轟三分球，助偉邦以67：56力挫福建，首次捧走銀牌冠軍。

今場偉邦的劉芳盈和吳欣潼各取15分，另外莊嘉敏亦有14分進帳。福建方面，任栩燕取全場最高18分。中國香港籃球總會主席陳瑞添對入座率感滿意，他承諾：「我們會爭取聯賽季後賽再於修頓或荃灣體育館舉行，長遠女甲亦會和男子甲一看齊，常規賽就在這兩個場館上演。」今場取15分6籃板的劉芳盈賽後表現激動，她表示：「多謝球迷買飛入場支持，今場證明香港女籃值得被尊重。其實女籃近年水平提升，各隊距離拉近，相信會有更多精彩賽事。」