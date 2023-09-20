費度：美斯勢復出 助邁亞密反彈贏波

兩支位於東岸榜尾的球隊國際邁亞密及FC多倫多今仗將會碰頭，不過，雙方的近況走勢毫無疑問正各走極端。

國際邁亞密上場聯賽作客以2比5不敵阿特蘭大聯，但美斯卻因為疲勞而缺陣，我預期他今仗將可復出上陣。上場比賽是他們自從這位阿根廷球王加盟以來的首場敗仗，亦證明了如果美斯狀態十足能夠上陣，才可以帶領球隊打入季後賽。

上場聯賽阿特蘭大聯輕輕鬆鬆便可撕破國際邁亞密的防線，特別於邊路位置為對手構成多個問題。然而，我認為烏克蘭國家隊中堅基夫索夫能夠復出比賽，後防的表現將可得到改善。

這場敗仗中令人感到欣慰的地方，就是前鋒李安納度甘賓拿繼續保持強勁的入球走勢，個人攻入兩球之餘，近3場比賽一共攻入5球。他近況炙手可熱，所以他應該繼續保持正選上陣，或許夥拍美斯一同攻堅。

縱使FC多倫多陣中擁有恩斯治尼及貝拿迪斯治等星級球員坐鎮，但他們今季交出了災難級的表現。球員跟前領隊巴特利出現不和的情況，雖然後者最後於6月離隊，但事情發展至今經已來不及撥亂反正。

加拿大年輕前鋒迪安帝卡爾近兩仗攻入兩球，狀態甚佳，而恩斯治尼及貝拿迪斯治亦有能力於邊路為國際邁亞密帶來問題。

不過，FC多倫多近12場比賽一共輸了11場，我感到他們已無心戀戰，相反國際邁亞密現正劍指季後賽的席位，所以我預計主隊國際邁亞密今仗將可獲勝。