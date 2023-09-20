沙拿跌落神壇　利物浦新兵膺「賣衫王」

利物浦今個夏天進行大換血，「紅軍」王朝面臨更替，過去6年嘅王牌球星穆罕默德沙拿亦跌落神壇。根據利物浦官方嘅波衫銷售統計，過去2季「賣衫王」沙拿今季跌落第2位，匈牙利中場蘇保斯拉爾嘅8號波衫成為最受球迷歡迎球衣。

埃及前鋒沙拿一直係利物浦英雄，不過今季受到轉會傳聞影響，有指佢最遲明年夏天就會去沙特阿拉伯搵食，「紅軍」球迷亦開始物色新偶像，今夏由RB萊比錫加盟嘅蘇保斯拉爾，短時間內就贏取球迷歡心，佢件8號波衫力壓沙拿，成為今季「賣衫王」No.1。

夏天另一新兵阿歷斯麥亞里士打，10號波衫亦即刻登上第3位。喺改朝換代嘅背境下，唔少舊將都排名下跌，包括路易斯迪亞斯(跌4名)同華基爾雲迪積克(跌3名)，堤亞高艾簡達拿同哈維艾利洛更加跌出10大，不過門將艾利臣比加就突然殺上第7位，考慮到龍門衫向來冇咁多人買，艾利臣嘅上榜就證明佢堅受歡迎。

利物浦今季10大賣衫王

1 蘇保斯拉爾

2 穆罕默德沙拿

3 阿歷斯麥亞里士打

4 阿歷山大阿諾特

5 達雲紐尼斯

6 路易斯迪亞斯

7 艾利臣比加

8 華基爾雲迪積克

9 加普

10 安德魯羅拔臣