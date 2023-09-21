曼聯3比4慘負拜仁 奧拿拿派膠：我係罪人！

周四(21日)凌晨歐聯A組大戰，曼聯作客3比4不敵拜仁慕尼黑，加盟後表現備受質疑嘅門將奧拿拿，今場出現低級犯錯「送禮」，成為曼聯輸波關鍵。近3場賽事狂失10球嘅奧拿拿，賽後主動要求接受訪問，承認自己踢得好差：「我係曼聯輸波罪人！」

曼聯今場殘陣出戰，不過早段反客為主，基斯甸艾歷臣5分鐘幾乎先開紀錄，不過奧拿拿27分鐘一次犯錯就令形勢逆轉，利萊辛尼禁區外遠射，角度同力度都欠奉，點知奧拿拿落地竟然將個波撲入自己龍門，4分鐘後拜仁再由基拿比建功，半場領先2比0。

曼聯仍未放棄，換邊後4分鐘海倫射門省中人彈入，但5分鐘後基斯甸艾歷臣禁區內手球輸12碼，哈利卡尼操刀為拜仁領先3比1。末段拜仁換走主力，令曼聯有機可乘，卡斯米路88分鐘追成2比3，不過92分鐘泰爾又為拜仁拉開比數，卡斯米路完場前追多一球，可惜為時已晚。

連同英超1比3輸畀阿仙奴同白禮頓，曼聯喺9月份經歷3連敗，而且連續3場失3球或以上，更加係曼聯自1978年後首次出現。奧拿拿為曼聯把關6場失14球，佢賽後表示：「我哋開局踢得好好，但我犯錯之後比賽就失控，我係令隊友失望嘅人，曼聯輸波嘅原因係我。」