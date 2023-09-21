6場3次入絕殺球　比寧咸真「救世主」

周四(21日)凌晨歐聯C組，皇家馬德里踢到補時4分鐘，靠中場祖迪比寧咸射入全場唯一入球，主場以1比0險勝柏林聯。身價高達1億歐元(約8.32億港元)嘅祖迪比寧咸今季6次為皇馬上陣，3次喺比賽最後階段射入絕殺球，協助「艦河艦隊」贏波，名副其實係「關鍵先生」。

皇馬面對歐聯新丁柏林聯，佔盡上風，控球率高達76%，全場獲得16個角球，並有32次射門，但僅7次中目標，至於柏林聯4次射門只有1次中目標。由於「艦河艦隊」攻門效率偏低，結果要等到補時4分鐘，靠一次有幸運成份攻勢打破缺口，當時費達歷高華維迪禁區外勁射，省中柏林聯球員改變方向，祖迪比寧咸把握機會「執雞」射入空門。

呢位英格蘭國腳以20歲零83日成為皇馬史上喺歐聯補時射入致勝球嘅最年輕球員，同時亦係歐聯史上補時入致勝球嘅最年輕英格蘭球員。

祖迪比寧咸今夏由多蒙特轉投皇馬之後，為「艦河艦隊」上陣6場入6球，效率極高，而且往往都係關鍵入波，包括8月底西甲作客切爾達，81分鐘射入全場唯一入贏1比0，9月初對基達菲，更加喺補時5分鐘入波，協助皇馬反勝2比1，加上今仗補時4分鐘一箭定江山，祖迪比寧咸簡直係皇馬嘅「救世主」。

同組另一場，拿玻里憑迪羅倫素入波，以及對手擺烏龍，作客以2比1擊敗布拉加。