後備奇兵神助攻　國米驚險逼和皇蘇

周四(21日)凌晨歐聯D組，上屆亞軍國際米蘭大部份時間落後之下，法迪斯再次扮演「後備奇兵」角色，87分鐘妙傳畀拿達路馬天尼斯射入，作客驚險逼和皇家蘇斯達1比1。國米中場尼高路巴列拿今仗曾被球證出示紅牌，但經VAR檢視後，獲取消判罰，避過一劫，亦係球隊能夠執番1分嘅關鍵。

國際米蘭上屆打入決賽，僅不敵曼城，今屆捲土重來，第1擊開賽4分鐘就出事，中堅巴斯東尼喺後場被對手逼甩腳下球，皇家蘇斯達中場布里斯文迪斯單刀射入，迅速打開紀錄。國米落後之下谷唔起，上半場只有3次射門都唔中目標，反觀皇蘇8射3中。

國際米蘭教練施蒙尼恩沙基下半場初段，一口氣換3人，包括換入中場法迪斯，呢位24歲意大利國腳不負所托，87次分鐘一次起腳變助攻，由伏兵門前嘅拿達路馬天尼斯剷入扳平1比1。法迪斯上仗意甲「米蘭打吡」後備上陣入1球，協助國米大勝AC米蘭5比1，加上早前歐國盃外圍賽梅開二度，幫意大利擊敗烏克蘭，近期演出光芒四射，難怪意大利傳媒認為「細恩」應該畀法迪斯踢正選。

另外，今場65分鐘出現爭議性一幕，國米中場尼高路巴列拿踢中對手布里斯文迪斯，球證奧利華向佢直接出示紅牌，但睇完VAR之後，取消判罰，否則國米未必有分落袋。

同組另一場，薩爾斯堡作客以2比0擊敗賓菲加，爆出6.2倍冷W。