亞運周六揭幕　姚錦成莫苑螢擔任持旗手

杭州亞運兩日後開幕，今屆共有660名香港運動員參賽，今早（21日）機場逾160名香港運動員出發，場面墟冚。港協暨奧委會宣布，杭州亞運香港代表團由男子七人欖球隊「4朝元老」姚錦成和上屆亞運武術銀牌女將莫苑螢擔任開幕禮持旗手。

香港代表團團長霍啟剛表示，「今屆港隊代表團共有940人，包括660名運動員，陣容鼎盛，大軍日內陸續出發，明日亦會有80多人離港。23日開幕前，已有沙排、乒乓球、足球等隊際比賽進行中，希望市民多加留意。」他形容港隊在「半個主場」出戰，期望比上屆更高，特別希望男子七欖可以成功衞冕。

姚錦成自2010年廣州亞運連續第4屆參賽，協助港隊贏得一金兩銀，他確認今屆是其最後一屆亞運，能夠首位欖球運動員持旗手感無比榮幸：「我在亞運會贏過獎牌，現在又做持旗手，運動員生涯已經圓滿。作為第一個香港欖球員持旗手，我覺得是一個好好的榜樣。我一直有個抱負，以華人身份打入代表隊，一直堅持，就是希望令華人球員能有歸屬感，不要失去信心。」港隊上屆勇挫日本歷史性奪金，姚錦成坦言爭衞冕有壓力，但會化壓力為動力。

武術女將莫苑螢9月23日出席開幕禮後，翌日就要出戰女子太極拳太極劍全能賽，她表示不太擔心會影響表現：「收到邀請之後，我只花半分鐘就答應了，因為覺得這是一件非常光榮的事。今次第二次參加亞運，我想更加享受這個舞台，而持旗手身份給我很大力量，令我出場時更自信、淡定地表現自己。」

香港劍擊、游泳、滑板、七人欖球、跆拳道、武術、手球及拳擊隊超過160名運動員今早出發。上屆亞運奪得花劍個人銅牌、團體銀牌的張家朗明言，今屆會以金牌為目標：「亞運不計奧運積分，相信會打得『放一點』，大型運動會氣氛和其他比賽不同，相當期待。」亞運劍擊將於9月24日展開，首日舉行男子花劍及女子重劍個人賽。