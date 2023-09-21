郭嘉諾：印度爭氣波　勢炒孟加拉

周四（21日）男亞足A組賽事，印度男亞足對孟加拉男亞足。

先討論A組首輪戰果及筆者之觀點，中國男亞足在A組首輪賽事，順利5:1擊敗印度男亞足，戴偉浚和超齡球員高天意是役均有斬獲，首名出線高唱入雲，但我仍然相信印度具實力可以次名出線；緬甸男亞足以1:0擊敗孟加拉男亞足乃意料中事，但兩軍在未來兩役，我相信都會分別敗予中國和印度。

印度首仗1:5不敵中國的表現無疑令人失望，自失第2球後鬥志盡失，最終招致大敗，相信領隊史迪馬賽後定有訓斥球員。該名克羅地亞主帥球員時代曾效力打比郡、韋斯咸等球隊，執教風格重視軍紀。今仗面對弱旅孟加拉，在39歲老將齊達利領軍下，我相信他們定爭取一場大勝一雪前恥，務求次名出線。

孟加拉以較年輕的陣容出戰今屆亞運會，部份球員更是2003至2005年出生，導致上場即使對實力較弱的緬甸仍以1球落敗，感覺上他們希望讓這班小將在這項賽事中吸收經驗，戰績反為其次。

孟加拉領隊為西班牙教練卡比拉，他過往曾執教印度球隊，對印度球員有一定程度認識，但以孟加拉陣容的實力，今仗落敗的機會仍然很大。