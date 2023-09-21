輪換留力踢英超　利物浦「細」鍊寧斯

歐聯過後，輪到上演歐霸盃分組賽，最多球迷留意必定係E組英超勁旅利物浦作客奧地利球隊寧斯，「紅軍」利物浦相隔7年再戰呢項「二奶盃」，為賽事帶來新鮮感，但利記首要目標都係英超，主帥高普好可能會輪換陣容，以部分副選應戰，不宜高估。寧斯自知實力唔及對手，應該會主守，以佢哋近9場正式賽事有8場總入球開出3球或以下嘅走勢，可博中位數3.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨零時45分直播）

利物浦上季英超僅得第5位無緣歐聯，繼2015/16年球季之後，再次轉戰歐霸盃，睇番當年紅軍雖然以小組首名出線，但其實6場分組賽僅2勝4和，可見佢哋唔會喺賽事初段太搏命，畢竟分組賽即使失分，仲有機會追，而且對手實力較弱，利物浦根本冇必要出盡全力，今仗小勝已經足夠，最重要係保持體力踢英超。

事實上，利物浦領隊高普近期已經開始推行輪換制，上仗英超對狼隊，甚至派出20歲中堅查利爾昆沙踢正選，今仗面對實力更弱嘅寧斯，高普更加有理由出副選。

另邊廂，寧斯以往不時有機會出戰歐霸盃，但只屬於陪跑分子，最近一次踢分組賽已經係2020/21年球季，結果僅得小組第3位出局。寧斯今季奧甲聯賽表現亦只屬一般，7戰獲得4勝2和1負，實力、經驗、狀態都唔可以同利物浦相提並論，預料會「泊大巴」防守博和希望有分落袋，攻防戰格局入波唔會多。

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