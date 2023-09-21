香港隊　亞運再遇烏茲別克　余在言：要有更強鬥心

港隊男女足周五（22日）於亞運分途出擊，其中港隊U23將於上城體育中心體育場，與C組唯一對手烏茲別克碰頭。月初曾在「U23亞洲盃」外圍賽與烏軍交手的余在言（Jesse），就希望展現初更強鬥心，嘗試收窄與對手的差距。（HOY免費電視76台晚上7時30分直播）

由於敘利亞及阿富汗退賽，在C組剩下兩隊情況下，港隊改與同組唯一對手烏茲別克進行兩循環對碰，決定小組名次。今次港隊大軍名單中，包括余在言在內有不少球員於月初隨代表隊出戰「U23亞洲盃」外圍賽，期間曾以0比10不敵烏茲別克，Jesse形容上次交手的經歷是「痛苦嘅教訓」，希望今次能做得更好：「上次畀佢哋佔盡主動，今次我哋要更有鬥心，希望之前痛苦嘅經歷，可以成為球隊嘅推動力。」首次踢亞運的Jesse，也對能夠出戰大賽感興奮：「係一世人一次嘅機會，我哋每場心態都係為贏波，好期待為港隊隊徽而戰。」

烏茲別克今次出戰亞運大軍，與早前「U23亞洲盃」外圍賽的陣容有不少變動，其中效力法甲朗斯的古沙諾夫未有隨隊，早前對港隊大演帽子戲法的洛查耶夫，則有機會再披甲。港隊主教練莊恩安達臣今次隨隊督師，Jesse透露安帥希望球隊踢得更進取。

女足方面，港隊將在E組揭幕戰，假溫州體育中心體育場鬥今次7月出戰女子世盃決賽周的菲律賓。港隊女足周二（19日）到達溫州賽區後，早前已完成抵埗後的首課操練，門將吳婉琪（Nesta）指當地天氣比較炎熱，但相信適應上問題不大。

2014年首次出戰亞運，Nesta相隔9年後再有機會再登大舞台，她形容今次心態與當年非常不同：「上次我係隊中年紀和經驗都最少嘅球員，主要抱住學習心態出戰。今次小組賽嘅對手都強，但有較明確目標，就是想要代表香港打出最好嘅表現。」今年4月奧運外圍賽，港隊曾以0比4不敵菲律賓，Nesta認為港隊作為挑戰者，壓力相較小有利於發揮。