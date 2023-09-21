亞冠盃　倒掛建功！傑志米基爾：生涯最靚入球

剛在「亞冠盃」F組分組賽首場賽事，作客以1比2僅負全北汽車的傑志，周四（21日）已由南韓返港。當中攻入倒掛的巴西中場米基爾（Mika），落機後接受訪問時表示入球並非偶然，又指這屬於生涯暫時最漂亮一球，同時不忘感謝大家的祝賀。

傑志周三（20日）出戰亞冠分組賽，作客全州世界盃體育場硬撼韓職勁旅全北汽車，翌日下午大軍即啟程返港，眾將在落機後顯得十分疲倦，但面對球迷簽名亦來者不拒。「藍鳥」今仗雖以1比2落敗，整體表現並不失禮，當中米基爾更在56分鐘窄角度攻入倒掛，一度為球隊扳平，而事隔1日這名中場在訪問時亦難掩興奮之情：「真係好開心同感恩，完場之後收到好多嚟自球迷、朋友同家人嘅祝賀，甚至有好多巴西媒體都有報道，大家都話值得提名FIFA普斯卡斯（最佳金球）獎，相信對我同香港足球都係好事。」

至於能夠攻入這記「世界波」，Mika表示並非偶然，又笑言這屬於生涯暫時最漂亮一球：「依球絕對係生涯最靚嘅入波，之前練波自己都有嘗試過，我起腳之前有稍微望過對方龍門企位，見佢企得好出，加上個波又彈起咗少少，所以我就選擇倒掛試吓。」