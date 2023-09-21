近5仗勁入15球　白禮頓強攻AEK雅典

歐霸盃B組首輪賽事，「海鷗」白禮頓主場火併AEK雅典。白禮頓開咧後弗到漏油，在主帥迪薩比麾下以攻代守，首度征戰歐洲賽更加唔會縮，面對防守不穩嘅AEK雅典實多波入，3.5球入球大咪錯過。（Now 644周五凌晨3時直播）

白禮頓憑上季於英超排喺第6位，而獲得直入今屆歐霸分組賽入場券，亦係佢哋首度參加歐洲賽，當然唔想失威。白禮頓今季持續勇態，開咧後5仗聯賽錄4勝1負，包括連挫紐卡素同曼聯。

「海鷗」贏波之餘亦踢出風格，主帥迪薩比崇尚進攻，雖然今夏賣走阿歷斯麥亞里士打同摩西斯卡些度，但總會留有後着，達侯特、比利基莫亞等「代替品」亦表現唔曳，最恐怖係無論用乜嘢人，都唔會影響到迪帥嘅進攻風格，例如新星前鋒艾雲費格遜剛傷愈未弗，上仗對曼聯改用韋碧克照入波兼交足貨，「三球王」三笘薰喺邊路話過就過，如入無人之境，難怪近5仗狂轟15粒，全開4球或以上，比榜首曼城仲多1球，火力冠絕英超。

另邊廂，AEK雅典係從歐聯附加賽畀安特衛普淘汰，降格出戰歐霸，不過呢支希臘球隊狀態麻麻，各項賽事近7仗只得2勝3和2負，而且場場有失波，防守相當牙煙，但佢哋呢7仗只得1場冇波入，前鋒沙治奧阿拿奧祖喺今屆歐洲賽已有2球進帳，就算作客亦未必死守，隨時合演入球騷，3.5球大盤值得捧場。

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