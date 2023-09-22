利物浦留力險出事　近5場第4次反勝

周五(22日)凌晨歐霸盃E組賽事，今季「降格」參戰嘅利物浦首仗幾乎留力留出事，作客奧地利球會寧斯半場落後，好在高普下半場「撳掣」出番主力，順利反勝3比1。利物浦今季展現「後勁王」本色，近5仗有4次都係上演反敗為勝嘅劇本。

利物浦自2016年歐霸決賽飲恨後，相隔7年再踢呢項歐洲次級賽事，領隊高普賽前話要爭冠，唔會將上陣機會「送」畀後備球員，但事實係上場英超正選11人全部收起，雖然整體實力仍然佔優，但流暢度明顯不足，結果14分鐘被寧斯一球世界波射爆，半場落後0比1。

換邊後利物浦加強攻勢，達雲紐尼斯56分鐘靠12碼追平，高普隨即「撳掣」換入蘇保斯拉爾、阿歷斯麥亞里士打等主力，球星歸位後利物浦即由路易斯迪亞斯射入反超前，完場前2分鐘另一後備入替嘅穆罕默德沙拿鎖定勝局，助利物浦贏3比1。

利物浦喺各項賽事5連勝，但其中4場都係先落後再反勝，利物浦名將奧雲表示擔心：「我諗高普會有少少憂慮，點解成日都會先落後，只係巧合定有其他原因？能夠反勝當然展示出球隊嘅性格，但高普會關注點解先輸嘅情況不斷咁發生。」